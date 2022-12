Naufragio a Lampedusa, grave bimbo

LAMPEDUSA – Un gruppo di 43 migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa dove ci sarebbe stato un naufragio. Un bambino di meno di un anno è in gravissime condizioni ed è stato già portato al poliambulatorio dell’isola.

I 43 migranti sono stati tratti in salvo a circa 10 miglia a sud di Lampedusa. Non è chiaro, non al momento, se i nordafricani siano stati trovati direttamente in acqua o se il barchino sul quale viaggiavano si sia ribaltato successivamente. A soccorrerli sono stati i militari della Capitaneria di porto. Non vi sarebbero dispersi, secondo quanto emerge al momento.

Il bambino di poco meno di un anno è stato intubato direttamente dai medici della guardia costiera a bordo della motovedetta. Al momento, viene sottoposto ad accertamenti da parte dei sanitari del poliambulatorio che non è escluso possano richiedere l’intervento dell’elisoccorso del 118.

Oltre al bambino, sono stati portati al poliambulatorio di Lampedusa tre migranti con gravi ustioni, i medici li stanno sottoponendo a controlli e medicazioni. All’improvviso, l’isola è tornata in allarme e da molo Favarolo, così come dal poliambulatorio, è un continuo via vai di soccorritori e forze dell’ordine. Anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, che ha appena ricevuto sull’isola il vice premier Matteo Salvini, è in costante contatto con le forze dell’ordine e i medici del presidio ospedaliero.