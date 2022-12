Minacce di morte alla Meloni, identificato siracusano

ROMA – “Togli il reddito e uccido te e tua figlia”: è un disoccupato di 27 anni, residente in provincia di Siracusa, l’autore delle minacce di morte a Giorgia Meloni, pubblicate nell’account ufficiale Twitter della presidente del Consiglio e finalizzate ad evitare l’eliminazione del Reddito di cittadinanza.

L’uomo, ora indagato per violenza privata aggravata nei confronti del premier, è stato identificato dalla polizia postale di Roma e dagli agenti della Digos, che hanno avuto mandato dalla Procura di Siracusa. Nonostante l’utente utilizzasse uno pseudonimo, le attività tecnico-investigative hanno permesso la sua identificazione. Da qui la perquisizione domiciliare ed il sequestro delle apparecchiature informatiche e dell’account social. Indagini sono in corso su altri Pc. Solidarietà è stata espressa dal presidente della Regione, Renato Schifani.