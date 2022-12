MESSINA – Avrebbe simulato un parto in strada, ma la sua messinscena è durata poche ore prima di crollare davanti agli inquirenti. La vicenda è avvenuta in un condominio di via Guttaroli al Faro Superiore, villaggio della zona nord di Messina. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 ed una pattuglia della polizia che avrebbe trovato un lenzuolo sporco di sangue vicino ad un’auto in sosta. In realtà non si sarebbe trattato di parto; la donna è stata poi identificata per essere sottoposta a Tso.