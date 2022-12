Marito e moglie abbracciati in un lago di sangue: il sospettato è il figlio

RACALMUTO (AGRIGENTO) – Duplice omicidio nell’Agrigentino: marito e moglie sono stati uccisi a coltellate nel soggiorno della loro casa, al terzo piano di un palazzo di contrada Stazione a Racalmuto, nell’Agrigentino. Si tratta del 66enne Giuseppe Sedita e della 62enne Rosa Sardo. I carabinieri hanno interrogato il figlio di 34 anni.

I coniugi erano distesi a terra, abbracciati in un lago di sangue. A trovare i corpi è stata un’altra figlia della coppia che aveva le chiavi della casa, dove si è recata preoccupata perché i genitori non rispondevano. Stasera la famiglia Sedita avrebbe dovuto festeggiare il pensionamento del 66enne, operaio forestale all’ultimo giorno di lavoro. La famiglia aveva organizzato una cena. L’arma del delitto non è stata recuperata.