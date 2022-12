Mafia: 6 anni per l’ex sottosegretario D’Alì

La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa dell’ex senatore ed ex sottosegretario all’Interno Antonio D’Alì. È così definitiva la condanna a sei anni per concorso esterno in associazione mafiosa inflitta nell’appello bis, a Palermo, il 21 luglio del 2021. È la seconda volta che il caso arriva in Cassazione: la suprema Corte aveva annullato l’assoluzione disponendo un nuovo processo davanti alla Corte d’appello di Palermo, che ha poi condannato D’Alì a 6 anni. Il politico trapanese si andrà a costituire.