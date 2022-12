Lite per tamponamento: colpi di machete al medico

MILANO – E’ stato operato ed è in gravissime condizioni il medico aggredito stamani attorno alle 10 con un machete nel parcheggio del Policlinico San Donato, nell’hinterland di Milano. Il 76enne Giorgio Falcetto sarebbe stato colpito più volte da un pregiudicato di 62 anni, che è stato fermato. I due avrebbero litigato in strada.

Il chirurgo del pronto soccorso era uscito per spostare la macchina che aveva lasciato nell’area delle ambulanze. In quel momento ha visto un’auto che stava tamponando la sua. E’ iniziato un diverbio fra i due e l’autista lo ha colpito con il machete. Un gruppo di operai che stava lavorando sulla fibra ottica ha cercato di intervenire ma l’aggressore è scappato a forte velocità. Hanno comunque annotato li numero della targa. I carabinieri lo hanno trovato a Rozzano mentre stava per salire a bordo della sua auto.

Falcetto ha riportato gravi ferite alla testa. Nato e residente a Biella, dove è stato anche eletto consigliere comunale nel 2009, dopo la laurea in medicina nel 1970 ha ottenuto la specializzazione in chirurgia nel 1976, in chirurgia troncopolmonare nel 1994 e in chirurgia vascolare nel 1994. A Biella è stato primario di chirurgia dal 1991 al 2007, quando ha iniziato la sua collaborazione con il Policlinico San Donato. Nel curriculum ha sottolineato le sue buone capacità relazionali con i pazienti e i loro familiari e la passione per la musica e il ballo.