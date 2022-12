Disoccupato, spacciatore e percettore del Rdc

ACI CATENA (CATANIA) – Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, i carabinieri di Acireale hanno arrestato un uomo di 27 anni di Aci Catena per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato in via Macello. In seguito ad un controllo personale, i militari dell’Arma hanno sequestrato due dosi di cocaina che il soggetto aveva nascosto in una tasca dei pantaloni. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dove sono stati recuperati altri 2 involucri contenenti ciascuno 21 grammi di cocaina in pietra, mentre nella veranda e nell’armadio della camera da letto, sono stati trovati un bilancino di precisione e quasi 6mila euro, verosimilmente provento dell’attività illecita. L’uomo e la moglie percepivano il Reddito di cittadinanza.