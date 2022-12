Due tunisini sono stati arrestati per l’aggressione a due persone. A.A., di 36 anni e T.Z., di 30, hanno prima aggredito una persona, rubandogli il cellulare. Hanno colpito a colpi di spranga anche un’altra persona e si sono poi accaniti contro la sua abitazione, danneggiando con spranghe di ferro la porta d’ingresso. L’episodio si è verificato il 26 novembre scorso, ma solo ora è scattato l’arresto. I due sono stati condotti in carcere a Ragusa. Uno dei due, A.A., nell’agosto scorso, aveva aizzato il proprio cane, un rottweiler, contro un docente in pensione. Il cane si è avventato al volto dell’uomo staccandogli un orecchio. L’uomo è poi caduto a terra sempre con il cane addosso e si è fratturato un polso. In quell’occasione il tunisino era stato denunciato a piede libero e il cane era stato sequestrato.