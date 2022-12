Colonie di parassiti, chiusi ristoranti a Siracusa

SIRACUSA – La polizia di Siracusa ha denunciato 8 persone e chiuso due ristoranti dopo aver accertato uno scenario igienico-sanitario a dir poco precario. In alcuni locali sono stati trovati colonie di parassiti, alimenti in cattivo stato di conservazione o scaduti, totale assenza di tracciabilità. Locali adibiti a laboratorio avevano pavimenti sporchi, incrostazioni e grasso nei fornelli e sugli elettrodomestici.

In due casi è stato necessario il sequestro di circa 100 chilogrammi di prodotti ittici e caseari, motivo per cui i titolari di un noto ristorante e di un frequentato “take away” sono stati anche denunciati. In un altro locale molto conosciuto è stato riscontrato l’uso di acqua prelevata da un pozzo artesiano che, all’esito delle analisi effettuate dal personale Asp, non risultava conforme ai parametri biologici previsti dalla legge, così da costituire un grave e immediato pericolo per la salute pubblica. Inoltre in quattro esercizi pubblici è stato accertato il furto di acqua mediante allaccio abusivo alla rete idrica comunale.