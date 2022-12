In riferimento all’articolo pubblicato il 5 dicembre scorso sul nostro sito dal titolo “Catania: bancarotta aziende rifiuti, 4 arresti”, la società Progitec ci invia la seguente precisazione: “Facciamo presente che l’ordinanza del gip di Catania di sequestro preventivo della società Progitec S.r.l. è stata annullata in sede di riesame in data 22/12/2022 dal tribunale etneo, con il dissequestro della stessa”.