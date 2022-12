CATANIA – Cinque aree tematiche, un palco, quattro concerti, due contest e tantissimi ospiti. Si scaldano i motori per l’evento pre-natalizio atteso dagli appassionati di Etna Comics. Sabato e domenica prossimi dalle 10 alle 20 torna il Day Zero, anche quest’anno ospitato dal centro commerciale Porte di Catania, come antipasto del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop in programma in primavera. Tra dediche, sketch e commission, l’artist alley sarà impreziosita dalla presenza di Don Alemanno, Rob Di Salvo, Aurelio Mazzara (ospite della Scuola del Fumetto di Palermo), Natalia Gennuso e Diego Fichera, quest’ultimo, anche quest’anno, chiamato a colorare l’immagine simbolo del Day Zero, realizzata per l’occasione dal fumettista calabrese Umberto Giampà.

Il celebre “Don” sarà inoltre protagonista di Etna Kids: due workshop di fumetto gratuiti dedicati agli alunni delle scuole in programma domenica: dalle 10.30 alle 12.30 per chi frequenta le elementari; dalle 14.30 alle 16.30 per gli allievi delle scuole medie e delle prime classi superiori. Gli amanti dei videogiochi di oggi e di ieri troveranno un’area curata dall’Associazione Midgar – Museo del videogioco di Aci Sant’Antonio e dall’organizzazione Esports Cs Italia Asd, con la possibilità di sfidarsi in avvincenti tornei che metteranno in palio fantastici premi. Spazio come sempre al body painting, affidato all’accademia Menea.

Attesissimi i contest: dal cosplay contest by Maid Okaeri, con Zeronikib, Mindfreak e Lele Draw nelle vesti di giurati, al K-pop dance contest “The first frequency”, organizzato da Ok-B3ATZ, con Effy, Chocola e Van in giuria. Calisea Art Animation avrà il compito di organizzare due laboratori gratuiti per chi ama il cosplay e desidera scoprire tutti i trucchi per realizzare i costumi più belli. Le due giornate saranno scandite anche da quattro concerti, gratuiti come tutto l’evento: sabato alle 12.30 i J-Rec regaleranno un emozionante viaggio tra passato e presente, tra ost videoludiche e prodotti inediti. Alle 19 i Telericordi sapranno scatenare gli appassionati della cultura pop degli anni 80 e 90 con le più belle sigle di cartoni animati, serie e spot pubblicitari che hanno fatto la storia della tv. Domenica alle 18.30 i fratelli Aiello porteranno al Day Zero i pezzi dei villain e le canzoni più creepy del repertorio Disney. A seguire, tutti a cantare a squarciagola le sigle in lingua originale dei più famosi anime giapponesi, sulle note del Parimpampum Japan Project, con Don Alemanno pronto a intonare alcuni brani al fianco della cartoon cover band catanese.

Sul palco anche Harumi Wonderland, con due esibizioni ricche di fascino soprattutto per gli appassionati del Sol Levante, e la comicità travolgente del Finc Comedy Festival, con uno show che lancerà la manifestazione in programma a Taormina dal 5 all’11 dicembre. Nel corso dell’evento sarà possibile approfittare di una promozione: l’abbonamento all’undicesima edizione di Etna Comics, in programma dall’1 al 4 giugno 2023, potrà essere acquistato al prezzo scontato di 40 euro anziché 50.