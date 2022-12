Beccati con l’avocado nel sacco

FIUMEFREDDO (CATANIA) – I carabinieri di Fiumefreddo hanno arrestato due pregiudicati di Giarre, un 48enne e un 28enne, per il furto di 30 chili di avocado in un’azienda agricola in via Cutula. Chiamati dal proprietario, i militari hanno immediatamente notato la presenza di due individui che con fare sospetto si stavano velocemente dirigendo verso un’auto parcheggiata a poca distanza, con in mano due grandi sacchi.

Sono stati bloccati e identificati. La refurtiva aveva un valore di circa 500 euro. Il sistema di videosorveglianza ha rivelato le modalità “operative”: mentre il 28enne si adoperava, con buste alla mano, per raccogliere i frutti, al 48enne spettava il compito di percuotere i rami delle piante con un bastone per far cadere a terra i frutti.