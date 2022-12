Baraccopoli di Messina, Schifani commissario

MESSINA – Al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato affidato il ruolo di commissario straordinario per la baraccopoli di Messina. “L’abbattimento delle baraccopoli è una delle misure che ho voluto come ministro per il Sud di cui sono più fiera, perché cancella una vergogna durata oltre un secolo. Col governo Draghi stanziammo 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per la bonifica delle aree, la riqualificazione urbana e il ricollocamento abitativo dei residenti – spiega Mara Carfagna, presidente di Azione – Gli abbattimenti sono iniziati quasi subito, ora si tratta di completare gli interventi già avviati. Auguro perciò al presidente Schifani, nuovo commissario per il risanamento delle baraccopoli, buon lavoro. Bisogna dare quanto prima una vera casa e restituire dignità e diritti a famiglie che sono state troppo a lungo dimenticate”.