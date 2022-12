ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato per tentato furto di scooter tre catanesi, una coppia di pregiudicati di 37 e 39 anni e un 23enne. Stavano armeggiando su un Aprilia Scarabeo in via Nazario Sauro. Hanno provato a fuggire: il 39enne e il 23enne sono scappati su una Lancia Y10, mentre il terzo uomo si è allontanato di corsa. Tutti e tre sono stati bloccati. Avevano rotto il bloccasterzo e il cilindretto di avviamento, tranciando la catena d’acciaio utilizzata come antifurto.