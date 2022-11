Vuole fare prostituire moglie per comprare alcol

CATANIA – Un 57enne dei Santa Maria di Licodia è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari in esecuzione di un’ordinanza del Gip, emessa su richiesta della Procura di Catania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo l’accusa l’uomo, che avrebbe una dipendenza dall’alcol, sarebbe stato il protagonista di “continui episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie di 55 anni e della figlia di 31”. Tra le contestazioni mosse dalla Procura avrebbe aggredito fisicamente le vittime causando, in un’occasione, la frattura del dito della mano destra della moglie, che per paura non lo ha denunciato. L’indagato, inoltre, contesta l’accusa, “avrebbe invano più volte cercato di convincere la coniuge a prostituirsi per consentirgli, in tal modo, di racimolare somme di denaro a lui stesso necessarie per il soddisfacimento della propria dipendenza etilica”. La donna ha deciso infine di denunciare il marito ai carabinieri. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella coniugale.