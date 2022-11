Streaming illegale, stanati 900mila utenti

CATANIA – E’ in corso un blitz della polizia contro la pirateria audiovisiva, disposto dalla Procura di Catania. L’operazione, ribattezzata “Gotha”, ha fatto luce sul 70% di streaming illegale, pari a oltre 900mila utenti con profitti mensili per milioni di euro. I centri operativi sicurezza cibernetica della polizia postale stanno eseguendo perquisizioni e sequestri sull’intero territorio nazionale (in Sicilia coinvolte le città di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani) nei confronti degli appartenenti ad un’associazione per delinquere di carattere transnazionale.