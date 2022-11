Scippa cellulare e viene bloccato dalla polizia

CATANIA – Un uomo di 26 anni è stato arrestato per aver scippato una donna che passeggiava in via Gisira, nel centro storico di Catania. La vittima era intenta a scattare alcune foto con lo smartphone insieme ad un’amica, quando all’improvviso è stata strattonata da un uomo che le ha scippato il cellulare dalle mani dandosi poi alla fuga. I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, in servizio di controllo del territorio, hanno intercettato l’aggressore e recuperato la refurtiva, riconsegnata alla legittima proprietaria.