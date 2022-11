Pusher non si ferma all’alt dei carabinieri: arrestato

GIARRE (CATANIA) – Cinque chili di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri a Giarre a un 18enne che in largo Fleming aveva forzato un posto di blocco e che è stato bloccato in via Catania, al termine di un inseguimento in auto. A indicare ai militari dove aveva nascosto la droga, un nascondiglio tra la vegetazione in un tratto sterrato della via Lisi, è stato proprio il 18enne, arrestato mentre fuggiva a piedi dopo aver abbandonato la sua Lancia Y e aveva tentato di disfarsi di un borsello dove c’erano circa 20 grammi di cocaina e 6 di marijuana. Nella sua auto i carabinieri hanno trovato anche 2.905 euro. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.