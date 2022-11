Pesca fuorilegge, liberati 20 esemplari di mini spada

MILAZZO (MESSINA) – La guardia costiera di Milazzo ha provveduto al sequestro di tre attrezzi da pesca della lunghezza complessiva di 6.000 metri e circa 1.000 ami, non conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie e costituenti, di fatto, un pericolo per la navigazione. E’ stato rilasciato in mare l’intero quantitativo di pescato ancora tutto vivo, costituito da 20 esemplari di pesce spada sotto misura.

Liberato il pesce spada

Per favorire il recupero dello stock ittico la Comunità europea ha definito la taglia minima (100 cm misurata dalla mandibola inferiore) in modo da ridurre le catture di esemplari ancora giovani (sotto misura) che non hanno raggiunto l’età riproduttiva, evitando in tal modo l’impoverimento della fauna del mare.