Migranti, navi ong restano a Catania. L’arcivescovo: “Accoglienza sia totale”

CATANIA – Restano nel porto di Catania le due navi ong approdate tra sabato e ieri nel capoluogo etneo: la Humanity 1 e la Geo Barents. Sulla prima ci sono a bordo 35 delle 179 persone soccorse, dopo che 144 sono state fatte scendere perché ritenute ‘fragili’ della commissione medica dell’Usmaf. Una decisione contestata dalla ong tedesca che ha annunciato presenterà ricorso al Tar del Lazio contro l’ordine impartito al comandante di lasciare il porto di Catania per il mancato rispetto delle norme internazionali sui soccorsi in mare e uno al Tribunale civile di Catania affinché il giudice ordini lo sbarco di tutti i 35 migranti rimasti a bordo. Li presenteranno i legali della Humanity 1 che stanno redigendo le memorie da presentare. Alla Questura di Catania e alla commissione preposta sono state già depositate le richieste per il riconoscimento di profughi per tutte le 35 le persone che sono a bordo. “Nel provvedimento in cui si dice al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con a bordo i 35 migranti rimasti a bordo non c’è una scadenza, un termine temporale”, sottolineano ambienti vicini ai legali della Humanity 1, anche in relazione alla tempistica di presentazione dei ricorsi al Tar e al tribunale civile.

Sulla nave di Medici senza frontiere, invece, restano ancora 214 profughi (stanotte c’è stata un’evacuazione medica), dopo che ieri sera sono state fatte scendere 215 persone, tra bambini, donne incinte e nuclei familiari con minorenni, che sono stati trasferiti nel Palaspedini, un impianto sportivo nel rione Cibali di proprietà del Comune. Al largo della costa catanese sono presenti, da giorni, altre due navi di ong: la tedesca Rise Above, con 89 persone a bordo, e la norvegese Ocean Viking, che ha soccorso 234 migranti. La prima naviga a poche miglia dalla riva, mentre la seconda è ancora in acque internazionali, ma rimanendo vicino al loro ‘confine’.

“La Ocean Viking è ancora in acqua internazionali con 234 persone in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro. Abbiamo iniziato i soccorsi venti giorni fa e abbiamo a bordo tutte persone fragili che fuggono dalla Libia, afferma Francesco Creazzo, portavoce di Sos Mediterranee, ribadendo la linea della ong “devono essere messi tutti in salvo e devono scendere tutti”.

“Quello che avviene qui è illegale, perché viola il diritto internazionale, e non è umano, perché parliamo di vite umane”, aggiunge indicando la Geo Barents di Medici senza frontiere attraccata al molo 10. E alla domanda cosa succederà se non otterranno l’autorizzazione a sbarcare, dice: “Resteremo in mare, ma qualunque decisione spetta al comando della nave”. Intanto, quattro persone “con serie complicazioni mediche” sono state evacuate nella notte dalla Rise Above. “Dopo tre giorni in mare senza un porto sicuro la situazione continua a deteriorarsi. Chiediamo di sbarcare ora”, twitta la ong. Sono 89 ora i migranti soccorsi a bordo della nave.

L’arcivescovo di Catania, la Caritas diocesana e la Comunità di Sant’Egidio hanno confermato la volontà di collaborazione per l’accoglienza dei migranti approdati nel porto della città. Monsignor Luigi Renna auspica che “l’accoglienza sia totale, tenendo conto che coloro che sono rimasti a bordo, provengono da situazioni di grave disagio, oltre che da molti giorni di navigazione”. L’arcivescovo, con il vicedirettore della Caritas e Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio, ieri sera si è recato da chi stava sbarcando dalla Geo Barents, e ha “potuto constatare il grande lavoro dei medici e delle forze dell’ordine, volto a dare accoglienza in maniera dignitosa a tutti, e in modo particolare ai più fragili. L’ascolto della storia di alcuni migranti rivela lo stato di sofferenza dal quale provengono e la speranza di trovare finalmente un futuro diverso”. “Lo stesso clima di speranza – ha aggiunto – si è constatato nei trentacinque rimasti ancora sulla Humanity 1”.

L’Arcivescovo auspica che “il criterio della selezione adottato finora sia rivisto dal legislatore, perché mentre mette in sicurezza alcune fasce di persone più bisognose di cure immediate, esclude chi presto potrebbe giungere all’esasperazione, perché nella fuga dal proprio Paese ha intravisto un barlume di speranza per il proprio futuro”.

“Le esigenze espresse dal ministero dell’Interno, di vedere l’Italia non lasciata sola di fronte al numero ingente di migranti che bussano alle porte dell’Europa – sottolinea monsignor Renna – è più che giusta, e ha bisogno di soluzioni politiche, soprattutto di una urgente revisione della Convezione di Dublino; ma evidentemente non si può aspettare la conclusione dell’iter di un dibattito politico e legislativo senza nel frattempo mettere in sicurezza l’esistenza di tante persone, create a immagine di Dio come ciascuno di noi, che non possono vagare per il Mediterraneo o essere respinte, senza cadere nella disperazione o addirittura perdere il dono inestimabile della vita”.