Maas, sequestrati oltre 7 quintali di “caponi”

CATANIA – Sette quintali di lampughe, comunemente chiamati “caponi”, sono stati sequestrati dagli ispettori pesca della Guardia costiera nel corso di un controllo effettuato al Maas di Catania. Le verifiche hanno permesso di accertare che il pescato non era commerciabile per la mancanza di documenti di tracciabilità. Al trasgressore è stata comminata una sanzione di 1500 euro. Il pescato sequestrato, dichiarato commestibile a seguito d’ispezione sanitaria a cura dei medici veterinari dell’Asp, è stato devoluto al Banco alimentare di Catania per la distribuzione a famiglie bisognose ed associazioni caritatevoli.