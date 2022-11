Lukoil, il futuro si decide a Roma

Diverse migliaia di persone stanno partecipando, a Siracusa, al corteo promosso da Cgil e Uil a sostegno dell’aera industriale di Priolo e, in particolare, della vertenza Lukoil. Lo slogan della manifestazione è ‘industriamoci insieme per costruire il futuro’. All’iniziativa dei sindacati partecipa anche il presidente di Confindustria di Siracusa, Diego Bivona, oltre a sindaci di Siracusa e provincia e deputati regionali e nazionali. I manifestanti sono arrivati davanti la sede della Prefettura. Nel pomeriggio la Uil terrà un presidio a Roma davanti la sede del ministero dello Sviluppo durante il confronto con le parti sociali che è stato convocato dal ministro Adolfo Urso per discutere della vertenza Lukoil. “Siamo qui per fare il nostro dovere”. Lo afferma il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, entrando al ministero per le Imprese e il Made in Italy dove sta per iniziare il tavolo Isab Lukoil di Priolo. È arrivato in via Veneto per partecipare all’incontro con l’impresa e i sindacati anche il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “Noi intendiamo proseguire tutte le strade a partire da un ulteriore confronto con il sistema bancario su ulteriori garanzie della Sace”: lo afferma il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell’incontro Isab Lukoil che non esclude la nazionalizzazione con “l’intervento diretto dello Stato”. Un’altra strada è “confrontarsi in Europa per una eventuale proroga dell’embargo al petrolio come è stato concesso ad altri paesi” o un’acquisizione con l’uso del golden power per garanzie occupazionali. “Chiediamo l’intervento di Sace! Chiediamo la nazionalizzazione, il tempo è finito! Adesso lo stato faccia da garante. I lavoratori Isab”. Davanti a questi striscioni i sindacati sono in presidio con una delegazione dei circa 10mila lavoratori del gruppo di Priolo e dell’indotto davanti al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il tempo stringe perché a dicembre scatterà l’embargo al petrolio russo e per la guerra in Ucraina, le banche hanno messo “over compliance” la Isab che fa capo alla russa Lukoil, tagliando le linee di credito che consentivano all’azienda di comprare petrolio sul mercato internazionale. “Auspichiamo che attraverso Sace il governo possa dare continuità lavorativa a tutto l’indotto”, dice un lavoratore, occupato nel gruppo da 20 anni. Altrimenti “sarebbe una catastrofe, una bomba lavorativa e sociale per tutto il territorio.