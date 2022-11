Lo aspettano in aeroporto a Catania, ma non arriva

Non si hanno più notizie da 15 giorni di Samuele Cimino, 28enne originario di Caltagirone che vive e lavora da qualche mese a Essen, in Germania. Il 21 ottobre sarebbe dovuto rientrare in Sicilia con un volo per Catania, ma non è mai arrivato. Ha con sé i documenti, ma il suo cellulare risulta spento. A dare la notizia della sua scomparsa la trasmissione “Chi l’ha visto” di mercoledì scorso. Ha occhi e capelli castani e indossa occhiali da vista.