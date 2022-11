Lavori in viale Kennedy, traffico rivoluzionato

CATANIA – Procedono i lavori di riqualificazione di viale Kennedy a Catania (S.p. 53/var). Per la sicurezza del cantiere è stata temporaneamente regolamentata la circolazione. In particolare, sino al 30 novembre resterà chiuso al transito veicolare il tratto compreso fra l’ex strada statale 114 (Stradale Primosole) e l’intersezione con la via San Giuseppe la Rena (S.p. 53). Inoltre, dal 25 novembre al 24 gennaio i mezzi pesanti (a esclusione degli autobus di linea e turistici) non potranno transitare nel tratto di strada che va da via San Giuseppe La Rena sino alla rotatoria di via Acquicella.

I mezzi non pesanti, nello stesso tratto di strada, potranno procedere a una velocità massima di 30 km/h. Il percorso alternativo al tratto chiuso al transito, sarà il seguente: i veicoli provenienti da Siracusa in direzione Catania dovranno proseguire lungo lo Stradale Primosole in direzione dell’aeroporto sino all’incrocio con la S.p. 53 (via San Giuseppe la Rena) sino alla rotatoria. Viceversa per i veicoli provenienti da Catania in direzione Siracusa.