“Il ponte sullo Stretto lunedì in Cdm”

Il Ponte dello Stretto al centro dell’attenzione di Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture, a margine della cerimonia di riapertura al traffico del ponte monumentale di Ariccia, ha annunciato che sarà portato in Cdm. “Nella manovra di bilancio che portiamo in Cdm lunedì un altro ponte di cui si parla da 54 anni sarà un esempio del genio italiano perché, se sarà come sarà, sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. L’Italia tornerà un punto di attrazione”, ha detto.

Salvini ha aggiunto: “Lunedì in Cdm verrà riattivata la società Stretto di Messina. Conto che in questa legislatura partano i lavori però serve anche l’Alta velocità. Nessuno può promettere un ponte in 5 anni con una campata unica di 3,3 chilometri con costi notevoli. Sarò il 5 dicembre a Bruxelles per chiedere che l’Europa faccia la sua parte, partecipi al finanziamento di un progetto che è europeo, quella non è la Messina-Reggio Calabria ma la Palermo-Berlino”. Incalzato sui tempi, ha aggiunto: “Sicuramente l’obiettivo è partire con i lavori nell’arco di due anni, diamo un arco temporale”.