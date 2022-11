Humanity 1, polemiche e sbarco selettivo

Tre donne minorenni con un bambino di 7 mesi sono i primi naufraghi ad aver lasciato la Humanity 1, della ong ‘Sos Humanity’, approdata poco dopo la mezzanotte al porto di Catania con a bordo 179 persone. Dopo un’ispezione delle autorità italiane, ai sensi del decreto che sancisce il solo sbarco delle persone fragili, sono stati quindi fatti scendere tre minorenni ed un bambino di 7 mesi, mentre sul molo una trentina di attivisti chiedono lo sbarco di tutti i naufraghi. Secondo la ong, a bordo ci sarebbero oltre cento minori.

“Non sono io il capitano, non decido io, ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perché sono tutti profughi: lo ha detto Petra Krischok, portavoce di Sos Humanity, parlando con i giornalisti sul molo di Levante. I controlli sono ancora in corso – ha spiegato la portavoce – ma Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro”.

“In questo momento al porto di Catania è in corso uno sbarco selettivo – ha polemicamente twittato il deputato di Verdi e Sinistra Italiana, Aboubakar Soumahoro – Corpi consumati di naufraghi già sfiniti da freddo, stanchezza, traumi e torture sono considerati, per volontà del governo di Giorgia Meloni, degli oggetti. Una vergogna!”

E poi c’è la macchina dell’accoglienza che probabilmente è quella che funziona meglio. “Siamo attrezzati per ogni caso di emergenza, se ce ne fossero, a bordo della nave Humanity 1, ancorata al porto”. Lo ha affermato Stefano Principato della Croce rossa italiana, confermando che sull’imbarcazione dell’ong è in corso il controllo sanitario da parte dei medici degli Uffici di sanità marittima. Le persone sbarcate saranno accompagnate al Palaspedini. “La struttura – conferma Marco Romano della Protezione civile del Comune di Catania – è pronta ad accogliere tutti gli ospiti presenti sull’Humanity 1. Anche se prende consistenza la voce che domani dovrebbero arrivare altre navi di ong a Catania, cercheremo di dare come sempre il massimo dell’ospitalità”.