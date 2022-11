Gela, 61enne annega in un lago artificiale

GELA (CALTANISSETTA) – Un commerciante di Gela di 61 anni, Crocifisso Scepi, è morto dopo essere annegato in un laghetto artificiale a Gela, in contrada Piana del Signore. Sono stati i familiari a dare l’allarme non vedendolo rientrare. L’uomo era uscito per andare a caccia insieme al suo cane. Sono state dunque avviate le ricerche di vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Quando i soccorritori sono arrivati in prossimità del laghetto hanno trovato il fucile e il cane, ma del commerciante nessuna traccia. A quel punto sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno riportato a galla il corpo senza vita dell’uomo. Il cadavere non presentava segni di violenza. Indagano i carabinieri della stazione di Gela.