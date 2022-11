GELA (CALTANISSETTA) – I carabinieri hanno trovato tre discariche abusive con rifiuti speciali e pericolosi in contrada Piano Mendola, a Gela: cemento, amianto, bitume e plastica, scarti di lavorazione edilizia, apparecchiature elettroniche, pedane in legno e rifiuti urbani non differenziati. Inoltre, è stato trovato un capannone adibito all’allevamento di cavalli, alcuni dei quali, da ulteriore controllo effettuato dal personale del servizio veterinario del comune di Gela, sono risultati privi dei codici aziendali. Le tre aree, che complessivamente misurano oltre 700 metri quadri, e l’allevamento sono stati posti sotto sequestro. Il proprietario dei terreni è stato denunciato alla procura di Gela per le violazioni del Codice ambientale.