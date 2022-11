Diabetico beve succhi di frutta per evitare i controlli

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato un pluripregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, alla guida di un’auto non revisionata e senza assicurazione, al fine di evitare le contestazioni previste dal codice della strada, ha dapprima offeso gli agenti e, successivamente, seppur affetto da diabete, ha bevuto 2 succhi di frutta in modo da far salire la glicemia così da richiedere l’intervento dell’ambulanza per farsi accompagnare in ospedale. Una volta dimesso dall’ospedale, gli sono state contestate svariate sanzioni amministrative e sequestrato il veicolo.