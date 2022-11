Di fronte al commissariato l’operaio senza protezioni

CATANIA – Agenti della polizia di Catania hanno notato che nell’edificio di cinque piani davanti al commissariato erano in corso alcuni lavori edili e che uno degli operai, impegnato nell’attività di manutenzione del tetto dello stabile, era totalmente privo dei prescritti dispositivi di sicurezza; stava lavorando pericolosamente senza alcuna imbracatura di protezione e senza casco, pur trovandosi a una notevole altezza da terra.

I poliziotti hanno quindi scoperto che il manovale, pur essendo stato dotato dalla ditta dei prescritti dispositivi di sicurezza, aveva deciso di non indossarli, togliendo imbracatura e casco perché – a suo dire – gli impacciavano i movimenti. L’operaio è stato denunciato e il responsabile dell’impresa indagato per non aver obbligato il proprio dipendente a rispettare la legge.