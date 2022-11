Colpo ai Cursoti milanesi: 24 arresti

CATANIA – Un’operazione antimafia contro 24 presunti appartenenti al clan dei Cursoti milanesi è stata eseguita la notte scorsa dalla polizia di Catania. L’inchiesta, coordinata Direzione distrettuale antimafia, ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, estorsione, traffico di cocaina e marijuana, porto e detenzione di armi da fuoco, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento commesso con l’uso di armi da fuoco e ricettazione.

Blitz contro Cursoti milanesi

“Le indagini hanno evidenziato, tra l’altro, il coinvolgimento dei presunti appartenenti nella gestione di piazze di spaccio a Catania – ha affermato Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della polizia -, e in particolare nella zona della stazione ferroviaria, dove venivano cedute cocaina e marijuana con introiti di 50 mila euro al mese”.

“La gestione delle piazze di spaccio – ha sottolineato Messina – rappresenta una sorta di filo rosso che unisce gli interessi delle diverse compagini criminali mafiose, operanti in tutta Italia. Anche l’indagine Zeus dimostra che la gestione di questi mercati di stupefacenti consente di acquisire una provvista in nero poi utilizzata sia per i bisogni urgenti delle organizzazioni criminali sia per finanziare complessi canali internazionali di ripulitura del denaro provento delle vendite e di conseguente riciclaggio. Il contrasto sistemico a tali realtà criminali costituisce un obiettivo strategico della Direzione centrale anticrimine sull’intero territorio nazionale”.