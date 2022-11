Catania vota: vincono i Giardini verticali a Librino

CATANIA – La proposta del comitato Librino Attivo “Un Polmone verde per la città, i Giardini verticali di Librino”, riguardante un progetto per la riqualificazione del Parco urbano Librino attraverso il suo rimboschimento e la realizzazione di aree attrezzate per lo sport e la socializzazione, è la più votata tra quelle ammesse dal Comune di Catania. Il dato è stato reso noto a conclusione del percorso di democrazia partecipata per individuare un progetto da realizzare utilizzando i fondi resi disponibili dalla Regione siciliana sulla base del 2% dei trasferimenti Irpef, circa 200 mila euro.

I votanti sono stati 1.876 complessivamente, 1.782 dei quali in modalità on line tramite Spid e 94 nel ‘seggio’ allestito nella sede dell’Urp. La proposta dei Giardini verticali di Librino ha ottenuto 241 preferenze, superando di 20 voti quello del comitato popolare Antico Corso, relativo alla riqualificazione urbana con nuova alberatura di via Antico Corso, piazza Riccò e piazza Dell’Idria e un campo da calcio a 5 da realizzare in piazza Vaccarini. Al terzo posto con 190 voti il progetto dell’associazione Morfosis-centro ricerche architettura-Smart Green Living in piazza Dante.