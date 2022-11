CATANIA – Due parcheggiatori abusivi sono stati denunciati dai carabinieri nel corso di controlli specifici effettuati nel centro storico ed in particolare in piazza Giovanni XXIII, piazza Falcone e piazza Della Repubblica. Si tratta di un 57enne ed un 52enne, entrambi catanesi, individuati mentre “impartivano” istruzioni agli automobilisti intenti a posteggiare le autovetture; entrambi sono stati deferiti per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore con recidiva.