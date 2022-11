CATANIA – Venerdì alle ore 18.30, nella libreria Pescebanana di via Umberto a Catania, verrà presentato il libro “L’avversione di Tonino per i ceci e i polacchi” di Giovanni Di Marco, edito da Baldini+Castoldi. Si tratta di un romanzo di formazione e di denuncia, che tratta il tema degli abusi di minori da parte di membri del clero. Il protagonista è un bambino, Tonino, che rimasto orfano di madre subirà le attenzioni del prete locale. La storia è ambientata in un paesino dell’entroterra siciliano, all’inizio degli Anni ’80. A dialogare con lo scrittore palermitano, sarà l’attore e autore Cono Cinquemani.