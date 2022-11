Calci e schiaffi ai bambini, condannate tre maestre

PALERMO – La quarta sezione della Corte d’appello di Palermo ha condannato tre maestre della scuola materna di Borgetto, un comune della provincia, accusate di maltrattamenti nei confronti degli alunni. Confermati due anni per due maestre, una è stata condannata a due mesi per un solo episodio, mentre altre due, condannate in primo grado, sono state assolte. Il processo è iniziato dopo le denunce presentate da alcuni genitori preoccupati per i comportamenti strani dei figli a casa e per alcuni danni fisici riportati dai bambini, uno dei quali disabile. I carabinieri hanno piazzato delle telecamere, registrando urla, schiaffi, calci. Al processo si sono costituiti parte civile i familiari dei piccoli. La Corte d’appello ha stabilito solo il risarcimento di 900 euro per la famiglia del bimbo disabile.