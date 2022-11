Cade con lo scooter e muore

MARSALA (TRAPANI) – Cade con lo scooter, sbatte violentemente sull’asfalto e muore. E’ accaduto ieri sera a Marsala, sul lungomare Mediterraneo. Il cadavere, accanto al mezzo e a un casco a terra, è stato notato a distanza di tempo da un passante, che ha dato l’allarme. A perdere la vita è stato è un marsalese di 62 anni, che da tempo era in Germania per motivi di lavoro. Non è stato facile risalire alla sua identità perché non aveva documenti addosso.