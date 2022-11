Blitz antidroga, 10 indagati nel Catanese

CATANIA – Marijuana e cocaina a fiumi gestita dai clan catanesi e distribuita nell’hinterland etneo grazie ad una fitta rete di fiancheggiatori. E’ stata denominata “Tiffany”, l’operazione antidroga eseguita all’alba da oltre cento carabinieri del Comando provinciale di Catania.

Dieci gli indagati raggiunti tra le province di Catania, Palermo, Siracusa e L’Aquila. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno consentito di definire la struttura, i ruoli dei singoli associati e le posizioni di vertice dell’associazione, tra cui alcuni contigui al clan Laudani. L’operazione ha permesso di scardinare un sodalizio operante nei comuni di Aci Bonaccorsi, Viagrande, Aci Sant’Antonio, Pedara e San Giovanni La Punta, che attraverso un preciso modus operandi, si occupava della vendita all’ingrosso e al dettaglio, di partite di cocaina e marijuana, rifornendo anche altre organizzazioni criminali del comprensorio. Dall’indagine è emerso un articolato sistema di gestione del traffico di stupefacenti i cui proventi, stimati in diverse centinaia di migliaia di euro, venivano reinvestiti nel mercato della droga oppure utilizzati per il mantenimento delle famiglie degli associati.