BAGHERIA (PALERMO) – Un incendio è divampato la notte scorsa, durante un temporale, in un’area utilizzata per rimessaggio a Bagheria. Quattro camper, posteggiati l’uno accanto all’altro, sono andati danneggiati a causa delle fiamme. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore per limitare i danni e spegnere l’incendio. Le squadre sono intervenute poco prima della mezzanotte dopo una segnalazione telefonica. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.