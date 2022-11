PALERMO – Un uomo di 37 anni è morto a Palermo nello scontro tra una moto e un’auto avvenuto in viale Regione siciliana, nei pressi dello svincolo di via Oreto. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo ma senza successo. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Il traffico in direzione Trapani è paralizzato.