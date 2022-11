Aci Sant’Antonio: il tir vola giù dall’A18

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Un tir che percorreva l’autostrada A18 stamattina è uscito fuori strada ed è precipitato da un cavalcavia, andando a finire sulla sottostante via Nuova di Aci Sant’Antonio. L’autista è rimasto incredibilmente illeso. I vigili del fuoco hanno lavorato per l’intera giornata, utilizzando anche un’autogru per rimuovere il mezzo pesante. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. Il conducente si trova in osservazione in ospedale. La strada di Aci Sant’Antonio sulla quale è piombato il tir, senza coinvolgere altri mezzi, verrà riaperta al traffico domani mattina, dopo i necessari controlli.

