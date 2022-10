Zuccaro: “Da tempo chiedevamo interventi”

“Avevamo chiesto interventi consistenti al ministero”. Carmelo Zuccaro, procuratore di Catania, non è del tutto sorpreso dal crollo all’interno del tribunale. Ieri notte è caduta una parte di soffitto al terzo piano, nell’ufficio del gip. “E’ impossibile che si corrano questi rischi – dice Zuccaro, intervistato dai tg di Antenna Sicilia e Telecolor -. Per fortuna è accaduto di notte, ma non dobbiamo affidarci al caso”.

Zuccaro: "Rischi assurdi"