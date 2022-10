Via Giuffrida Castorina, sottopasso è una discarica

Una bretella per collegare la zona di Vulcania con via Vincenzo Giuffrida è diventata una enorme discarica abusiva. Questa è la situazione in via Giuffrida Castorina. Il sottopasso è stato segnalato più volte dai residenti della zona. “Probabilmente, complice la zona isolata in alcuni momenti della notte, qui ci viene scaricato di tutto – dichiara il presidente del III municipio Paolo Ferrara -. In via Giuffrida Castorina se non si prendono tutti gli opportuni provvedimenti del caso la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Servono telecamere di videosorveglianza e un pattugliamento delle forze dell’ordine. Da tempo stiamo lavorando a uno dei più grandi problemi del nostro territorio che riguarda proprio la costante nascita di enormi discariche abusive che colpiscono le zone densamente abitate. In alcuni casi i cittadini mi hanno segnalato siti ai bordi delle strade o in terreni abbandonati completamente sommersi dalla spazzatura e da materiali altamente infiammabili come vecchi copertoni, materassi o mobili”.