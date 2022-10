Schianto con lo scooter, muore 19enne

ACI CATENA (CATANIA) – Incidente mortale stamattina ad Aci Catena, in via Generale Finocchiaro, zona eremo di Sant’Anna. La vittima è un diciannovenne che viaggiava a bordo di uno scooter con un amico coetaneo, rimasto gravemente ferito. Non si sa se ci siano altri mezzi coinvolti e la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. I ragazzi sono stati subito soccorsi dai mezzi del 118 e poi trasportati in ospedale. Purtroppo il diciannovenne è deceduto poco dopo al Policlinico di Catania.