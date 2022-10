Riecco l’anticiclone: in Sicilia punte di 30°

L’estate è tornata: da oggi e per tutta la settimana ci saranno le classiche ‘ottobrate’, un periodo soleggiato, asciutto, e con temperature ben al di sopra delle medie stagionali proprio agli inizi della stagione autunnale. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, ricorda che il termine “ottobrata” deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Dal punto di vista meteorologico, invece, l’ottobrata indica un periodo, tipico appunto del mese di ottobre, durante il quale l’alta pressione domina per diversi giorni, provocando, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale.

Dalla giornata odierna e per tutta la settimana, quindi, precisa Sanò, largo al sole e soprattutto a un deciso aumento delle temperature, specie al Centrosud e sulle due isole maggiori, con valori che durante le ore più calde potrebbero schizzare fin quasi verso i 25/26°, in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nel corso delle ore centrali del giorno non sono esclusi picchi localmente oltre i 30° sulle isole maggiori, un valore di tutto rispetto per il periodo, che farà ritornare il nostro Paese indietro di qualche mese. Va segnalata inoltre la possibilità del ritorno della nebbia su alcuni settori dell’Italia, a causa della mancanza di vento e dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera.

Lunedì 3. Al Nord: bel tempo e caldo. Al Centro: molte nubi sulle Adriatiche, isolati piovaschi. Al Sud: bel tempo e caldo.

Martedì 4. Al Nord: alternanza tra nubi e schiarite in un contesto sempre asciutto. Al Centro: tutto sole. Al Sud: isolati piovaschi sulla Sicilia meridionale, sole altrove.

Mercoledì 5. Al Nord: più nubi sulle zone di pianura, soleggiato altrove. Al Centro: bel tempo e caldo. Al Sud: tutto sole e clima caldo. Tendenza: nei giorni successivi proseguirà il dominio anticiclonico.