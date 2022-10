Sbarchi di migranti a Pozzallo e Lampedusa

Oltre 140 migranti sono arrivati a Pozzallo e Lampedusa in due distinti sbarchi. Nel Ragusano, un’imbarcazione con 54 persone a bordo, tra cui tre donne e sette minori, è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia costiera al largo di Pozzallo. I profughi erano provenienti da Iran e Iraq; una donna è stata ricoverata all’ospedale di Modica per una sospetta frattura alla gamba. E 91 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla nave della Ong Louise Michel sono sbarcati al molo commerciale di Lampedusa. Hanno dichiarato di essere fuggiti da Senegal, Gambia, Congo, Guinea, Ghana, Mali, Togo, Camerun. Quando la Ong li ha soccorsi erano su un gommone nero partito il 28 settembre scorso da Gasr Garabulli in Libia. Gli extracomunitari sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola.