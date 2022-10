Porto Empedocle, sequestrati 140 chili di hashish

AGRIGENTO – Diciassette misure cautelari, firmate dal gip su richiesta della Procura di Agrigento, sono state notificate durante la notte dalla polizia a carico di indagati per spaccio di stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità e tentata estorsione. L’operazione è stata denominata Fish & Drug. La vicenda giudiziaria, ricostruita dalla Squadra Mobile e dal commissariato di Porto Empedocle, risale al maggio 2019 e prende spunto dall’arresto di un empedoclino che venne bloccato con 5 chilogrammi di hashish. L’indagine, anche in collaborazione con la Guardia costiera di Porto Empedocle, ha permesso il sequestro di oltre 140 chili di hashish e la denuncia di oltre 41 persone alla Procura.

Tre indagati sono finiti in carcere, 6 ai domiciliari e per tutti gli altri sono stati disposti – dal gip del tribunale di Agrigento su richiesta della Procura – misure minori come obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione “Fish & Drug” ed è stata realizzata – dalla Squadra Mobile della Questura – a Porto Empedocle per la maggior parte, ma alcune misure sono state eseguite anche a Favara, Palma di Montechiaro ed Agrigento.