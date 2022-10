Pelligra, poker e felicità da Miami

Ross Pelligra non se ne perde una. Il suo Catania non conosce confini (e fusi orari): il presidente rossazzurro immortala sul profilo Facebook del Catania Ssd la gioia per i quattro gol rifilati al Castrovillari in uno stadio Massimino che sfiora le 15.000 presenze. Da Miami, Pelligra guarda in streaming su Telecolor Catania-Castrovillari ed esulta con quattro foto, una per ogni rete, postate con le didascalie: “Il Presidente esulta con noi!”, “Il Presidente raddoppia con noi!”, Terza gioia, avanti insieme!”, “Poker e felicità”.

Pelligra posta poi un ultimo scatto: “I complimenti vanno a tutti i calciatori, allo staff e alla nostra gente, che ha offerto uno spettacolo straordinario sugli spalti”. Cinque vittorie in cinque partite: le emozioni della nuova avventura rossazzurra, dunque, continuano per tutti i tifosi rossazzurri sparsi in Italia e nel mondo. In chiaro gratuitamente su Telecolor e via web in live streaming, in modalità pay.