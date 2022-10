Paternò-Catania a Lentini

Paternò-Catania si giocherà a Lentini. Dopo la squalifica del campo dei paternesi in occasione degli incidenti registrati nella gara interna con il Licata, la sfida tra la squadra di Pagana e il Catania, in programma domenica prossima, verrà disputata a porte chiuse all’Angelino Nobile alle 15. Sulla sanzione a carico dello stadio del Paternò pende un ricorso presentato dal club, quanto meno per consentire l’accesso del pubblico, ma al momento la sfida di domenica si giocherà senza spettatori.