La Ternana di Lucarelli cala il tris e vince la quarta partita consecutiva, consolidandosi nei piani alti della classifica. Per il Palermo, terzo ko di fila e a Terni (foto Fb Palermo F.C.), con la squadra di Eugenio Corini non riesce mai a rendersi pericolosa. Partita sempre in mano ai padroni di casa che dopo un primo tempo di studio trovano la via del gol nella ripresa. Al 12′ cross d’esterno di Palumbo (5 assist in campionato) e rovesciata vincente di Partipilo. Al 32′ è Palumbo a mettersi in solitaria e a battere Pigliacelli con una bordata dai 25 metri. Nel finale, al 46′ Moro si toglie la gioia di segnare la prima rete in rossoverde.

Il Palermo è stato contestato dai propri tifosi alla fine della partita del campionato di serie B persa 3-0 sul campo della Ternana. I rosanero sono andati sotto il settore ospiti a salutare come da prassi i propri sostenitori, arrivati al Liberati in 356, incassando però le lamentele per la loro prestazione. Fra i giocatori oggetto di critiche il palermitano Francesco Di Mariano, nipote di Totò Schillaci, che ha provato a difendere se stesso e i compagni. L’attaccante è stato invitato a fare silenzio mentre rispondeva alle critiche: “Stai zitto stai”, gli hanno urlato. I suoi compagni di squadra Matteo Brunori e Roberto Floriano lo hanno allontanato e hanno continuato a confrontarsi con i sostenitori rosanero per spiegare le ragioni della squadra, gli altri calciatori assistevano al confronto a poca distanza, insieme al portiere Mirko Pigliacelli. La situazione poi è tornata alla normalità con la squadra che è rientrata negli spogliatoi.

TERNANA-PALERMO 3-0

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli 6; Mantovani 6.5, Sorensen 7, Capuano 6 (34′ pt Diakitè 6), Corrado 6.5 (35′ st Moro sv); Cassata 6.5 (19′ st Defendi 6), Di Tacchio 7, Coulibaly 6.5; Partipilo 7, Palumbo 8 (35′ st Celli sv); Donnarumma 6 (35′ st Pettinari sv). In panchina: Krapikas, Capanni, Proietti, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Martella. Allenatore: Lucarelli 7.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 5; Mateju 5.5, Nedelcearu 5, Marconi 5, Sala 5.5 (34′ pt Buttaro 5); Segre 5.5 (34′ st Floriano sv), Stulac 5.5, Saric 6 (23′ st Broh 5); Elia 5 (23′ st Valente 5), Brunori 4.5, Di Mariano 5 (34′ st Vido sv). In panchina: Massolo, Gomes, Damiani, Soleri, Devetak, Bettella, Lancini. Allenatore: Corini 5.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6. RETI: 12′ st Partipilo, 32′ st Palumbo, 46′ st Moro. NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori: 6.617, di cui 356 ospiti. Ammoniti: Segre, Cassata, Broh, Moro, Marconi. Angoli: 7-2. Recupero: 3′; 4′.