Nel sacchetto un neonato abbandonato

PACECO (TRAPANI) – Lo hanno abbandonato a Paceco, in contrada Sciarrotta. Era appena nato. Un maschietto ancora con il cordone ombelicale. Lasciato accanto un cespuglio dentro un sacchetto di plastica. A dare l’allarme un contadino che lavorava nel suo campo, richiamato dal pianto del piccolo. Quasi non credeva ai propri occhi quando si è trovato davanti a quel fagottino.

Sono subito intervenuti i carabinieri e una ambulanza del 118. Il bimbo sta bene ma è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate per essere sottoposto a controlli più approfonditi. Il piccolo è vivo per un caso: la zona è isolata e difficilmente qualcuno lo avrebbe scoperto se il coltivatore non fosse passato per andare a lavorare. Nel sacchetto c’era ancora la placenta, circostanza che fa pensare che la madre abbia partorito in casa. I carabinieri e i medici hanno voluto chiamarlo Francesco, come il militare che lo ha preso in braccio per primo, tenuto conto che oggi è proprio san Francesco. Si indaga per risalire alla madre anche visionando le telecamere della zona.